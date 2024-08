Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Hauptsitz: Tokio, Präsident und Repräsentativer Direktor: Daikichiro Kobayashi), ein führendes japanisches Pharmaunternehmen, das sich auf Infektionskrankheiten, Impfstoffe und Hämatologie spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es ein neues Büro in der Region Boston, USA, eröffnet hat und Venture-Investitionen in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen tätigt. Mit seinen Investitionen will Meiji Seika Pharma bahnbrechende Therapien entdecken und entwickeln und dazu beitragen, den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten auf der ganzen Welt zu decken, was das unermüdliche Engagement des Unternehmens für Innovation und globale Gesundheit widerspiegelt.

Meiji Seika Pharma wurde 1916 gegründet, nahm 1946 das Pharmageschäft auf und hat sich zu einem der führenden japanischen Pharmaunternehmen entwickelt. Das Unternehmen steht an der Spitze der Forschung und Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Im Dezember 2023 erhielt Meiji Seika Pharma die weltweit erste Marktzulassung für einen selbstverstärkenden mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 (Kostaive ). Neben dem Schwerpunkt Infektionskrankheiten widmet sich Meiji Seika Pharma auch der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln in der Hämatologie und Onkologie. Das Unternehmen hat einen selektiven ROCK2-Inhibitor (Belumosudilmesilat) für die Behandlung der chronischen GVHD und einen HDAC-Inhibitor (Tucidinostat) für ATLL und PTCL entwickelt und in Japan auf den Markt gebracht. Als voll integriertes Pharmaunternehmen beschäftigt das Unternehmen weltweit über 5 500 Mitarbeiter.

Meiji Seika Pharma wird seine Präsenz im Raum Boston durch die Eröffnung einer neuen Niederlassung ausbauen und Risikoinvestitionen im Zentrum der Innovation prüfen. Das neue Büro befindet sich im CIC Cambridge (One Broadway, Cambridge, MA 02142) und wird als strategischer Knotenpunkt fungieren, um Investitionsmöglichkeiten zu fördern, die mit der aktuellen Vision von Meiji Seika Pharma für Wachstum und Innovation übereinstimmen. Meiji Seika Pharma wird Investitionen in Start-ups und Risikokapitalfirmen initiieren, die sich auf die Entdeckung von Medikamenten und innovative Plattformtechnologien konzentrieren. Das Büro ist als Teil von Meiji Pharma USA Inc. organisiert, einer Tochtergesellschaft von Meiji Seika Pharma.

"Wir freuen uns, unsere Expertise im Bereich der Infektionskrankheiten sowie in anderen Schwerpunktbereichen zu vertiefen", sagte Daikichiro Kobayashi, Präsident und Repräsentativer Direktor von Meiji Seika Pharma. "Unser Büro in Boston wird die Zusammenarbeit mit bahnbrechenden Bioventures und Start-ups erleichtern und unsere Mission, innovative Lösungen wie bahnbrechende Therapeutika zu entwickeln und über Pillen hinauszugehen, weiter vorantreiben."

Die Herausforderungen, denen sich Meiji Seika Pharma bei diesen innovativen Ansätzen gegenübersieht, zeigen sein Engagement für die Bewältigung kritischer Gesundheitsprobleme und die Verbesserung der Ergebnisse für Patienten auf globaler Ebene. Durch die Nutzung des dynamischen Ökosystems der Region Boston will das Unternehmen seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen beschleunigen und bahnbrechende Therapien auf den globalen Markt bringen.

Sho Takahata

Boston-Büro ('START-Büro'), Meiji Pharma USA Inc.

E-Mail: mpu.start@meiji.com