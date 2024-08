Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264), ein führendes japanisches Molkereiproduktunternehmen, gab heute bekannt, dass sein firmeneigenes probiotisches Bifidobacterium infantis M-63 am 25. Juli 2024 von der Nationalen Gesundheitskommission (NHC) der Volksrepublik China als neue Lebensmittelzutat für die Verwendung in Säuglings- und Kindernahrung (unter drei Jahren) zugelassen wurde. Diese Zulassung ist ein bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, das damit als einziges japanisches Unternehmen drei Bifidobakterien-Stämme für die Verwendung auf dem chinesischen Markt für Säuglings- und Kleinkindernahrung registriert hat1

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240808647545/de/

Bifidobacterium infantis M-63 is a unique probiotic strain of human-residential bifidobacteria (HRB) bifidobacteria that naturally reside in the human gut and is renowned for its ability to utilize human milk oligosaccharides (HMO) found in breast milk, significantly improving the intestinal environment of healthy full-term infants. (Graphic: Business Wire)

*1 Quelle: Öffentliche Bekanntmachung auf der Website des China National Center for Food Safety Risk Assessment (5. August 2024)

Das neu registrierte Bifidobacterium infantis M-63 gesellt sich zu den anderen zugelassenen Stämmen von Morinaga Milk, Bifidobacterium breve M-16V und Bifidobacterium longum BB536. Alle drei Stämme sind nun für die Verwendung in Lebensmitteln für Kinder unter drei Jahren in China zugelassen und erfüllen die strengen Ernährungs- und Sicherheitsstandards des Landes.

Ausbau der globalen Präsenz

Diese Zulassung steht im Einklang mit der 10-Jahres-Vision von Morinaga Milk, ein weltweit anerkanntes Unternehmen mit einer bedeutenden internationalen Präsenz zu werden. Im Rahmen dieser Vision strebt das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr, das im März 2029 endet, einen Umsatzanteil von 15 oder mehr im globalen Geschäft an. Die Zulassung von Bifidobacterium infantis M-63 stellt einen strategischen Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel dar und ermöglicht es Morinaga Milk, sein Bakteriengeschäft auf dem chinesischen Markt zu stärken, der mehr als 40 des globalen Marktes für Milchnahrung ausmacht und der zweitgrößte Markt für Nahrungsergänzungsmittel weltweit ist2

*2 Quelle: Umfrage von Euromonitor International (Mai 2024), basierend auf den Verkaufspreisen im Einzelhandel

Gesundheitliche Vorteile von Bifidobacterium infantis M-63

Bifidobacterium infantis M-63 ist ein einzigartiger probiotischer Stamm von human-residenten Bifidobakterien (HRB) Bifidobakterien, die natürlicherweise im menschlichen Darm vorkommen und ist bekannt für seine Fähigkeit, Oligosaccharide aus der Muttermilch zu verwerten, wodurch das Darmmilieu gesunder Säuglinge deutlich verbessert wird. Da China im Oktober 2023 die Verwendung von HMO in Säuglingsmilch zugelassen hat3 wird erwartet, dass die Kombination von Bifidobacterium infantis M-63 und HMO das Wachstum nützlicher Darmbakterien unterstützt und die Entwicklung und Gesundheit von Säuglingen und Kleinkindern fördert4

*3 Quelle: Nationale Gesundheitskommission der Volksrepublik China, Nr. 8, 2023 (22. September 2023)

*4 Quelle: Mintel, "HMOs Zulassung in China Säuglingsnahrung ist ein Game Changer" (Jan. 2024)

Probiotische Stämme von Bifidobakterien, die als neue Lebensmittelzutaten in China zugelassen sind Stamm Datum der Zulassung Bifidobacterium breve M-16V Eingetragener Name: ????? M-16V 2016 Bifidobacterium longum subsp. longum BB536 Eingetragener Name: ???????? BB536 2022 Bifidobacterium longum subsp. infantis M-63 Eingetragener Name: ?????????M-63 2024 Alle drei Stämme sind für die Verwendung in Lebensmitteln für Säuglinge und Kleinkinder unter drei Jahren zugelassen.

Engagement für Qualität und Forschung

Seit der Entdeckung von Bifidobacterium longum BB536 im Jahr 1969 steht Morinaga Milk an der Spitze der Bifidobakterienforschung. Das Unternehmen ist weltweit führend bei der Zahl der klinischen Forschungsarbeiten über Bifidobakterien und unterstreicht damit sein Engagement für die Förderung des wissenschaftlichen Verständnisses und die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit.

Zukunftsperspektiven

Die Zulassung von Bifidobacterium infantis M-63 ebnet den Weg für seine Verwendung in einer breiten Palette von Produkten. Morinaga Milk plant, diese Zulassung zu nutzen, um die Zusammenarbeit mit großen Herstellern von Säuglingsmilchnahrung auszubauen und Nahrungsergänzungsmittel und andere verwandte Produkte in China und weltweit zu fördern. Durch die Bereitstellung genauer Informationen über die Vorteile von Bifidobacterium infantis M-63 für Verbraucher und Partner will Morinaga Milk die Gesundheit und Ernährung der Menschen weltweit verbessern.

Über Morinaga Milk Industry

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. ist eines der führenden Molkereiproduktunternehmen Japans mit einer über hundertjährigen Geschichte in der Nutzung der ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Molkereiprodukten und funktionellen Inhaltsstoffen. Morinaga Milk ist auch ein wichtiger globaler Hersteller von Probiotika, der sich durch innovative Technologien auszeichnet und weltweit eine erstklassige Reihe von Probiotika und funktionellen Inhaltsstoffen anbietet. Seit den 1960er Jahren forscht Morinaga Milk an der Sicherheit, den funktionellen Vorteilen für die Gesundheit und den Wirkmechanismen probiotischer Bifidobakterien, um deren Rolle bei der Erhaltung der menschlichen Gesundheit besser zu verstehen. Für weitere Informationen über die Morinaga Human-Residential Bifidobacteria (HRB) Probiotika besuchen Sie uns bitte unter https://morinagamilk-ingredients.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240808647545/de/

Contacts:

Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

Mitsunori Watanabe Kazuaki Kajikawa, Abteilung für Investorenbeziehungen Öffentlichkeitsarbeit

Junichi Minami Chyn Boon Wong, Internationale Division

E-Mail: interntl-pr@morinagamilk.co.jp

Morinaga Milk Website: https://www.morinagamilk.co.jp/english/