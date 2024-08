Die Gesundheitsbranche verspricht weitere Blockbuster für Investoren. Cardiol Therapeutics überzeugt mit seiner vielversprechenden Phase-II-Studie zu CardiolRx gegen die Herzerkrankung Perikarditis. Der wachsende Markt für Perikarditis-Behandlungen bietet dem Unternehmen großes Potenzial, was auch Analysten positiv stimmt. Das dänische Unternehmen Novo Nordisk verzeichnet dank seiner GLP-1-basierten Diabetes- und Adipositas-Medikamente beeindruckendes Wachstum. Besonders in der Promi-Szene sorgt der Wirkstoff als Off-Label Abnehmspritze für Aufsehen, was die Verkaufszahlen der Dänen weiter ankurbelt. Die Bayer AG stellt sich ihren Herausforderungen. Trotz leichtem Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2024 sank der Gewinn. Dennoch sieht CEO Bill Anderson das Unternehmen auf einem guten Weg, insbesondere dank Fortschritten in der Pharma-Pipeline. Drei Unternehmen im Fokus.

