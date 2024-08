The following instruments on XETRA do have their first trading 09.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.08.2024Aktien1 CA59403F1053 Miata Metals Corp.2 US45784J3032 Innovate Corp.3 CA92540L1076 Vertiqal Studios Corp.Anleihen1 US099724AP16 BorgWarner Inc.2 US30303M8U95 Meta Platforms Inc.3 US55903VBF94 WarnerMedia Holdings Inc.4 US55903VBD47 WarnerMedia Holdings Inc.5 USG76098AA37 Zegona Finance PLC6 US30303M8W51 Meta Platforms Inc.7 US30303M8T23 Meta Platforms Inc.8 US30225VAT44 Extra Space Storage L.P.9 US372460AF25 Genuine Parts Co.10 US44107TBC99 Host Hotels & Resorts L.P.11 US30303M8S40 Meta Platforms Inc.12 US824348BS43 Sherwin-Williams Co.13 US824348BT26 Sherwin-Williams Co.14 US898813AW06 Tucson Electric Power Co.15 US30303M8V78 Meta Platforms Inc.16 DE000HLB58W7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale