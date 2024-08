Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnete am Freitagmorgen einen leichten Anstieg um 0,7 Prozent auf 3,44 EUR im XETRA-Handel. Dieser moderate Zuwachs erfolgt inmitten turbulenter Zeiten für den größten deutschen Stahlhersteller. Der Aufsichtsrat tagt heute, um über die Zukunft der kriselnden Stahlsparte zu beraten. Ein noch unveröffentlichtes Restrukturierungsprogramm steht zur Diskussion, das eine deutliche Reduzierung der Produktionskapazitäten und einen damit verbundenen Stellenabbau vorsieht. Die geplante Verselbstständigung der Sparte sorgt für Unruhe, insbesondere bezüglich der finanziellen Ausstattung durch den Mutterkonzern.

Belegschaft zeigt sich besorgt

Am Vorabend der entscheidenden Sitzung demonstrierten etwa 200 Beschäftigte vor der Stahl-Hauptverwaltung in Duisburg. Mit symbolträchtigen Aktionen, darunter Holzkreuze und ein Sarg, brachten sie ihre Besorgnis zum Ausdruck. Der Betriebsrat äußerte die Befürchtung einer möglichen Insolvenz bei unzureichender finanzieller Unterstützung durch den Mutterkonzern. Die Stimmung ist angespannt, da die Zukunft von rund 27.000 Mitarbeitern, davon 13.000 in Duisburg, auf dem Spiel steht.

