Die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA fielen etwas besser als gedacht aus, was den Käufern endlich wieder etwas Luft zum Atmen verschafft. An der Wall Street gab es viele grüne Vorzeichen zu sehen, besonders im zuvor gebeutelten Tech-Segment. Es ist zu erwarten, dass sich dies auch auf andere Märkte auswirken wird.Der Dow Jones konnte sich am Donnerstag um 1,8 Prozent bis auf 39.446 Punkte verbessern; im S&P 500 gab es mit Zuschlägen von 2,3 Prozent den größten Tagesaufschlag seit knapp zwei Jahren zu sehen, wie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...