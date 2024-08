Der Energiekonzern investierte im ersten Halbjahr 2,5 Milliarden Euro in die Energiewende. Umsatzerlöse und Ergebnisse gingen erwartungsgemäß zurück. Die Restrukturierung von Senec belastet das Ergebnis allerdings weiterhin - jedoch nicht mehr ganz so stark wie vor Jahresfrist. Senec hat bereits mit dem Tausch seiner Photovoltaik-Heimspeicher begonnen. In dem Halbjahresbericht von EnBW, dessen Tochtergesellschaft Senec ist, heißt es dazu: "Mit dem kostenfreien Austausch der betroffenen Module wurde im Juli 2024 begonnen. " Senec hatte sich nach insgesamt sechs Zwischenfällen, die zu Bränden seiner ...

