Stuttgart (ots) -Der EnBW Vertriebsbereich für Wohnungswirtschaft "EnBW immo+" und die auf Ladeinfrastruktur spezialisierte EnBW-Tochtergesellschaft ChargeHere gehen ab sofort eine enge Partnerschaft ein, um den Ausbau von Elektromobilität in Wohnimmobilien entscheidend voranzutreiben. Damit setzt EnBW immo+ künftig vollumfänglich auf ChargeHere als Full Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern.EnBW immo+ entwickelt umfassende energietechnische Gesamtlösungen für Wohngebäude - von Strom und Photovoltaik bis hin zur Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Mit der neuen Partnerschaft wird der Bereich Elektromobilität deutlich gestärkt und strategisch weiterentwickelt."ChargeHere bringt nicht nur innovative Technologie, sondern auch umfassende Erfahrung in der Umsetzung von Ladeinfrastruktur in Wohnimmobilien mit", sagt Dr. Alexander Conreder, Leiter von EnBW immo+. "Dieses Angebot komplementiert unser Gesamtangebot für die Wohnungswirtschaft sehr gut.Skalierbares Ladesystem mit Rundum-ServiceChargeHere hat sein Angebot für Wohnimmobilien jüngst technologisch optimiert und auf Grundlage jahrelanger Projekterfahrung speziell auf die Anforderungen in Mehrfamilienhäusern ausgelegt. Über den innovativen Backplate-Ansatz lassen sich Ladestationen unkompliziert und bedarfsgerecht an jedem Stellplatz nachrüsten - schnell, kosteneffizient und ohne baulichen Mehraufwand. ChargeHere übernimmt den vollständigen Betrieb - von der Installation über die Instandhaltung bis zur Nutzerbetreuung und -Abrechnung - und entlastet damit sowohl Hausverwaltungen, Projektentwickler sowie Bewohner*innen. Hochwertige, zukunftsfähige Ladestationen mit attraktivem Preis-Leistungsverhältnis bilden dabei das technische Fundament.Gemeinsam schaffen die beiden Unternehmen nun eine attraktive Komplettlösung: Während EnBW immo+ als ausgewiesener Partner der Wohnungswirtschaft Wohnimmobilien ganzheitlich denkt, bringt ChargeHere ein fortschrittliches, skalierbares Ladeinfrastruktur-Angebot für Bewohner*innen ein - inklusive Planung, Installation, Betrieb und Abrechnung."Die Zusammenarbeit mit EnBW immo+ ist ein starkes Signal für die Branche", betont Dr. Sylvie Römer, Geschäftsführerin von ChargeHere. "Wir bündeln unsere Stärken zu einem ganzheitlichen Angebot. Dadurch wird Elektromobilität im Wohnumfeld so bequem wie Licht einschalten und so ökonomisch wie LED-Lampen."Mit dieser Partnerschaft wird der Weg frei für eine schnelle, effiziente und flächendeckende Umsetzung von Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern.Über ChargeHereAls Full-Service-Anbieter für Ladeinfrastruktur hat ChargeHere - ein Unternehmen der EnBW - es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die zuverlässigste Ladelösung inklusive aller Services, die in der Energiewelt von morgen gebraucht werden, zu bieten. Mit einem Team aus Experten für Mobilität, Energie und Netze entwickelt das Unternehmen ganzheitliche Ladelösungen, die an genau den Orten eingesetzt werden, wo die Zukunft des Ladens stattfindet: Zuhause oder bei der Arbeit. Durch intelligentes Laden optimiert ChargeHere die Netzauslastung und steigert zugleich die Energieeffizienz seiner Kunden. Für Kunden aus Unternehmen und Wohnquartieren stattet ChargeHere große Parkflächen mit seiner Ladelösung aus und verwandelt so Schritt für Schritt jeden Stellplatz in eine Lademöglichkeit.Über die EnBWMit rund 30.000 Mitarbeiterinnen gehört die EnBW Energie Baden-Württemberg AG zu den größten, integrierten Energieunternehmen in Deutschland. Im Vertriebsbereich EnBW immo+ entwickelt das Unternehmen spezialisierte Tarife und Lösungen für die Wohnungswirtschaft - mit dem Ziel, die Energiezukunft auch in Mehrfamilienhäuser und Quartiere zu bringen. Das Angebot umfasst maßgeschneiderte Strom- und Gasprodukte, zukunftsweisende E-Mobilitäts- und Ladeinfrastrukturkonzepte, Photovoltaik- und Mieterstromlösungen sowie digitale Services, die Prozesse in der Immobilienverwaltung spürbar vereinfachen. So unterstützt EnBW immo+ Wohnungsunternehmen und Verwalter dabei, den Alltag effizienter zu gestalten.Pressekontakt:Ines Lemberger, Managerin Marketing & Kommunikation, ChargeHere GmbHBirkenwaldstraße 34 70191 Stuttgart, i.lemberger@chargehere.de, www.chargehere.deOriginal-Content von: ChargeHere GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169472/6089527