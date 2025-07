Auf dem ehemaligen AKW-Gelände will der Energiekonzern einen Speicher mit 400 Megawatt Leistung und 800 Megawattstunden Kapazität errichten. Es soll ein zentraler Speicherort für Strom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen werden, da er an die Gleichstromverbindung "ULTRANET" angeschlossen wird. Am ehemaligen Standort des AKW Philippsburg plant EnBW den Bau eines der größten Batteriespeicher in Deutschland. Er soll einer Leistung von 400 Megawatt und 800 Megawattstunden Kapazität entstehen, wie der süddeutsche Energiekonzern am Mittwoch veröffentlichte. Seit 2017 und 2020 läuft der Rückbau der ...

