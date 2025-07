In unmittelbarer Nähe zum Erfurter Kreuz (A4 und A71) baut die EnBW in Neudietendorf 24 überdachte Schnellladepunkte. Der Ladepark soll in diesem Oktober in Betrieb gehen und kann später bei Bedarf auf 48 Ladepunkte erweitert werden. Das Kreuz Erfurt der A4 und A71 liegt südwestlich von Erfurt nahe Arnstadt - in der Elektromobilität bekannt als Standort der deutschen Batteriefabrik von CATL. Der neue Groß-Ladepark der EnBW liegt etwa zwei Kilometer ...

