Die Merck-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Trotz eines Startwertes von 166,05 EUR rutschte das Papier im Tagesverlauf um 0,4 Prozent auf 165,75 EUR ab. Dieser Kurs liegt 6,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 176,25 EUR, welches am 12. Juni 2024 erreicht wurde. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 2,35 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Positive Aussichten trotz Kursschwäche

Ungeachtet der aktuellen Kursschwäche blicken Analysten optimistisch in die Zukunft. Das durchschnittliche Kursziel wird bei 185,67 EUR angesetzt, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 8,82 EUR je Aktie. Diese positiven Prognosen stehen im Kontrast zur momentanen Marktentwicklung und könnten in den kommenden Monaten zu einer Neubewertung der Merck-Aktie führen.

Merck Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...