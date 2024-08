MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Puma SE nach Quartalszahlen von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 45 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller biete ein höchst attraktives Chance-Risiko-Profil, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der enttäuschende Gewinnausblick sei nach dem jüngsten Kursrutsch in der Aktie eingepreist. Puma werde derzeit mit einem deutlichen Abschlag im Vergleich zur Konkurrenz und zum historischen Durchschnitt gehandelt./niw/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2024 / 14:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603