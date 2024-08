Mercedes-Benz startet die Erprobung vollautomatisierter Fahrsysteme des Level 4 auf ausgewiesenen innerstädtischen Straßen und Autobahnen in Peking. Dafür hat der deutsche Hersteller jetzt die Zulassung erhalten. Die Genehmigung hat Mercedes'Benz zusammen mit dem chinesischen Unternehmen WeRide erhalten. Sie geht einher mit der Testerlaubnis für automatisiertes Fahren nach SAE'Level 4 in bestimmten Zonen Pekings. Mercedes-Benz will vor Ort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...