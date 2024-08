EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

ecotel Halbjahreszahlen: Umsatzwachstum in beiden Segmenten



12.08.2024 / 08:00 CET/CEST

Gesamt-Umsatz: 56,8 Mio. EUR (Vj. 51,6 Mio. EUR)

Umsatz Geschäftskunden-Segment: 23,2 Mio. EUR (Vj. 22,7 Mio. EUR)

Umsatz Wholesale-Segment: 33,6 Mio. EUR (Vj. 28,9 Mio. EUR)

Rohertrag: 16,0 Mio. EUR (Vj. 16,2 Mio. EUR)

Operatives EBITDA: 3,5 Mio. EUR (Vj. 5,3 Mio. EUR)

Veränderungen im Aufsichtsrat und Vorstand

Düsseldorf, 12. August 2024



ecotel schloss das erste Halbjahr 2024 planmäßig mit steigenden Umsätzen ab. Der Konzern-Umsatz wuchs im ersten Halbjahr um 5,2 Mio. EUR auf 56,8 Mio. EUR. Die zuletzt gewonnenen Großaufträge befinden sich in der Realisierung und tragen langsam zum Umsatz bei. Der Umsatz im B2B-Segment stieg entsprechend um 0,5 Mio. EUR auf 23,2 Mio. EUR im ersten Halbjahr an. Die getätigten Investitionen in Wachstum wirken sich somit positiv auf die Umsatzentwicklung aus. Auch im Segment Wholesale konnte das Wachstum fortgesetzt werden. Hier wurden 33,6 Mio. EUR erzielt (Vj. 28,9 Mio. EUR).



Der Rohertrag betrug 16,0 Mio. EUR (Vj. 16,2 Mio. EUR). Im Vorjahr trugen zeitlich befristete Einkaufspreisvorteile bei einem großen Lieferanten im B2B-Segment in Höhe von 0,4 Mio. EUR zum Rohertrag bei.

Im ersten Halbjahr 2024 konnte ein operatives EBITDA in Höhe von 3,5 Mio. EUR erzielt werden

(Vj. 5,3 Mio. EUR). Im Vorjahresvergleich ist zu beachten, dass 1,4 Mio. EUR aus der Übertragung von Internetressourcen im operativen EBITDA in den ersten sechs Monaten 2023 enthalten waren.



Im Ergebnis konnte für das erste Halbjahr 2024 ein Konzernüberschuss von 0,7 Mio. EUR (Vj. 6,7 Mio. EUR) erzielt werden. Die Vergleichbarkeit mit dem ersten Halbjahr 2023 ist nur eingeschränkt möglich, da Erträge aus der Entkonsolidierung des Segments nacamar (1,8 Mio. EUR) und einmalige nicht prognostizierte Erträge aus der Übertragung von Internetressourcen (3,8 Mio. EUR) im Ergebnis des Vorjahres enthalten sind.



Der negative Free-Cashflow (-1,8 Mio. EUR) des ersten Halbjahres ist geprägt durch planmäßige Investitionen in die Erweiterung der Cloud- und Fiber-Produktplattformen und durch Vorabinvestitionen für die in Realisierung befindlichen Großprojekte. Als Folge daraus hat sich das Nettofinanzvermögen auf 1,3 Mio. EUR verringert.



An der Prognose für das Geschäftsjahr 2024, die im Prognosebericht im Geschäftsbericht 2023 enthalten ist, hält der Vorstand weiterhin fest.

(in Mio. EUR) 2023 1. HJ 2024 1. HJ Prognose 2024 Konzernumsatz 51,6 56,8 108 - 112 davon ecotel Geschäftskunden 22,7 23,2 48 - 52 davon ecotel Wholesale 28,9 33,6 50 - 60 Rohertrag 16,2 16,0 33 - 35 davon ecotel Geschäftskunden 15,3 15,1 31 - 33 davon ecotel Wholesale 0,9 0,9 2 - 3 Operatives EBITDA 5,3 3,5 9 - 10 davon ecotel Geschäftskunden 4,8 3,0 8 - 9 davon ecotel Wholesale 0,5 0,5 ~ 1 Konzernüberschuss 6,7 0,7 > 2



In der Hauptversammlung am 28. Juni 2024 wurde Herr Jens Müller zum Aufsichtsrat gewählt. Er tritt an die Stelle von Frau Brigitte Holzer, die ihr Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 28. Juni 2024 nach 18 Jahren niedergelegt hat.



Zum 1. Juli 2024 wurde André Borusiak zum neuen Vertriebsvorstand bestellt. Er folgt Achim Theis, der seit 25 Jahren für den Vertrieb verantwortlich war. Die Veränderungen werden komplettiert durch Herrn Christian van den Boom, der mit Wirkung zum 1. September 2024 zum Finanzvorstand bestellt worden ist.



Die Profile der neuen Organe können der Internetseite der Gesellschaft entnommen werden.





Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



Hinweis:

Investor Relations



ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail: investorrelations@ecotel.de



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



