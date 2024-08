Unterföhring (ots) -Wer kann das alles? Süßstoff-Drücken im Akkord, Wattebäuschchen auf einem Löffel von A nach B transportieren. Oder Musik-Hits einer Epoche zuordnen? Willkommen bei "99 - Wer schlägt sie alle?". Sieben Folgen ab Donnerstag, 15. August 2024, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.100 Kandidatinnen und Kandidaten, 99 Spiele, 99.000 EuroIn sieben neuen Folgen treten 100 Kandidatinnen und Kandidaten in lustigen, herausfordernden und spannenden Spielen in SAT.1 gegeneinander an. Gesucht: Das größte Allroundtalent. Wer schafft es, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal der oder die Letzte zu sein? Und wer kann im finalen Duell, im 99. Spiel, 99.000 Euro gewinnen? Den Weg dahin meistern die Kandidaten und Kandidatinnen mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness. Nach jeder Runde scheidet jemand aus.Moderiert und kommentiert wird die SAT.1-Gameshow von Panagiota Petridou und Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld.Alle Teilnehmer:innen, sortiert nach Postleitzahlen:Robert aus 02689 Sohland an der Spree, Monika aus 02826 Görlitz, Janine aus 03050 Cottbus, Dominique aus 10439 Berlin, Jasmine Drinkorn aus 12047 Berlin, Nils aus 12209 Berlin, Sandrina aus 12247 Berlin, Chinedu aus 12349 Berlin, Jaqueline-Maggie aus 13158 Berlin, Sven aus 13189 Berlin, Phong Tuan aus 16515 Oranienburg, Lisa aus 18069 Rostock, Kevin aus 20535 Hamburg, Jonas aus 20535 Hamburg, Stefanie aus 21073 Harburg, Kathrin aus 21521 Aumühle, Finn aus 22041 Hamburg, Lars aus 22085 Hamburg, Sascha aus 22339 Hamburg, Klaus aus 22455 Hamburg, Kristina aus 22455 Eimsbüttel, Alexander aus 22457 Hamburg, Arnik aus 24944 Flensburg, Bettina aus 25551 Lohbarbek, Florian aus 25853 Drelsdorf, Ruth aus 25980 Sylt, Ubbo aus 26131 Oldenburg, Waldemar aus Ummern, Sandra aus 29574 Ebstorf, Fenja aus 29574 Ebstorf, Tobias Meyer aus 29683 Bad Fallingbostel, Birgit aus 29683 Bad Fallingbostel, Simon aus 31275 Lehrte, Bernhard aus 32051 Herford, Werner aus 32756 Detmold, Sylvia aus 33813 Oerlinghausen, Uta aus 34582 Borken, Jürgen aus 35764 Sinn, Van aus 37073 Göttingen, Joanna aus 38440 Wolfsburg, Taskin aus 40233 Düsseldorf, Ella aus 40667 Meerbusch, Stephan aus 41748 Viersen, Rolf aus 42283 Wuppertal, Justus aus 44229 Dortmund, Thomas aus 44319 Dortmund, Gabriela aus 44388 Dortmund, Kerstin aus 45138 Essen, Jens aus 45772 Marl, Melanie aus 47623 Kevelaer, Alexandra aus 47918 Tönisvorst, Ariane aus 48493 Wettringen, Lena aus 48599 Gronau, Olga aus 49163 Bohmte, Michael aus 50129 Bergheim, Andreas aus 50389 Wesseling, Kirsten aus 50997 Köln, Laura aus 51069 Köln, Anna aus 51674 Wiehl, Petra aus 51709 Marienheide, Iclal aus 52146 Würselen, Markus aus 52249 Eschweiler, Jan aus 52249 Eschweiler, Isabell aus 52391 Vettweiß, Fabian aus 53177 Bonn, Hilmar aus 53557 Bad Hönningen, Ingrid aus 53557 Bad Hönningen, Maurice aus 54552 Darscheid, Giuseppa aus 54552 Darscheid, Sandra aus 54597 Auw bei Prüm, Alina aus 56112 Lahnstein, Azize aus 57074 Siegen, Sina aus 57399 Kirchhundem-Rahrbach, Seref aus 58453 Witten, Simone aus 59558 Lippstadt, Dennis aus 60439 Frankfurt, Meryem 60599 Frankfurt, Mareike aus 61184 Karben, Andrea aus 61184 Karben, Andreas aus 63864 Glattbach, Lucia aus 65193 Wiesbaden, Torsten aus 65936 Frankfurt, Orkun aus 67304 Eisenberg, Isabelle aus 69509 Mörlenbach, Makeson aus 70374 Stuttgart, Michael aus 71093 Weil im Schönbuch, Uwe aus 71120 Grafenau, Julian aus 73230 Kirchheim unter Teck-Nabern, Christina aus 78244 Gottmadingen, Marouane aus 80637 München, Franz aus 81543 München, Franz aus 82054 Sauerlach, Francilena aus 85084 Reichertshofen, Minka aus 85737 Ismaning, Alexander aus 85778 Haimhausen, Martin aus 89584 Ehingen, Andrea Westphal aus 91710 Gunzenhausen, Lisa Jahn aus 99095 Erfurt, Melina aus 8045 Graz (Österreich), Emilie aus 1200 Wien (Österreich)"99 - Wer schlägt sie alle?", sieben Folgen ab Donnerstag, 15. August 2024, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Tina Landphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192email: tina.land@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneKontakt Kandidat:innen:medien & mehr, die PR-AgenturSusann BrandesMobil: 0177 / 788 85 52brandes@medien-mehr.deOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5841451