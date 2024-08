Der Dax startet robust in die neue Handelswoche. Im frühen Montagshandel (12. August) kann der Index die 17.800 Punkte überspringen. Damit geht der Dax so langsam auf Tuchfühlung zu den 18.000 Punkten. Aktuell erinnert nur noch wenig an die Turbulenzen, denen die Aktienmärkte vor genau einer Woche ausgesetzt waren. Auch in Bezug auf unsere beiden heutigen Protagonisten E.ON und RWE ist eine Beruhigung der Lage festzustellen. Der Staub hat sich ...

