Barrick Gold, der zweitgrößte Goldproduzent der Welt, konnte im zweiten Quartal 2024 mit starken Finanzergebnissen aufwarten. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11,7 Prozent auf 3,16 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenprognosen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie kletterte deutlich auf 0,32 US-Dollar, was einer Steigerung von 68 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht.

Dividende und Aktienrückkauf bestätigt

Das Unternehmen erklärte eine Quartalsdividende von 0,10 US-Dollar pro Aktie, die am 16. September 2024 ausgezahlt wird. Zusätzlich kaufte Barrick Gold im zweiten Quartal 2,95 Millionen eigene Aktien im Rahmen seines milliardenschweren Rückkaufprogramms zurück. Die solide Bilanz und das starke Projektportfolio ermöglichen es dem Konzern, Investitionen in Wachstumsprojekte zu tätigen und gleichzeitig Kapital an die Aktionäre [...]

