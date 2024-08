DJ PTA-Adhoc: More Impact AG: Ergebnis zum 1. Halbjahr 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt (pta/12.08.2024/14:45) - Die More Impact AG hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von 52 EUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 497 TEUR) abgeschlossen. Die Minderung des Verlustes zum Halbjahresvorjahr ist auf die Konsolidierung der Gesellschaft zurückzuführen.

Im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2024 wurden keine Erträge erzielt (Vj. 4 TEUR). Der Personalaufwand war mit 14 TEUR nahezu unverändert (Vj. 14 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen summierten sich auf rund 38 TEUR und waren ebenfalls nur marginal verändert (Vj. 37 TEUR). Abschreibungen auf Wertpapiere wurden durch den Verkauf in 2023 keine erzielt (Vj. 443 TEUR). Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind nicht im Berichtshalbjahr angefallen (Vj. 7 TEUR).

Zum 30. Juni 2024 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 52 TEUR (Vj. Jahresfehlbetrag 497 TEUR).

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich im Wesentlichen aus einer Beteiligung des Anlagevermögens in Höhe von rund 70.000 TEUR (139 TEUR), sonstigen Vermögensgegenständen im Wert von rund 0,1 TEUR (14 TEUR), sonstigen Wertpapieren in Höhe von 0 TEUR (1.182TEUR) sowie liquiden Mitteln in Höhe von rund 105 TEUR (125 TEUR) zusammen.

Auf der Passivseite beläuft sich das Eigenkapital auf rund 70.067 TEUR (431 TEUR). Die Anzahl der Aktien zum Stichtag beläuft sich auf 39.021.434 Stückaktien. Die sonstigen Rückstellungen sind auf 35 TEUR (22 TEUR) gestiegen, die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen betragen rund 3 TEUR (0 TEUR).

Unter Berücksichtigung des Halbjahresergebnisses zum 30. Juni 2024 geht der Vorstand derzeit von einem negativen Gesamtjahresergebnis 2024 aus.

