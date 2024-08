© Foto: DALL*E



Nach Ansicht der Bank of America (BofA) gibt es immer noch zahlreiche Top-Technologieaktien, die sich zum Kauf anbieten - trotz der anhaltenden Marktunsicherheit.Nvidia - jeder Ausverkauf eine Kaufgelegenheit Nvidias neuer erwarteter Chip für künstliche Intelligenz "Blackwell" B-200 wird sich Berichten zufolge um einige Monate verzögern, was zunächst Panik in der KI-Branche auslöste. Diese verpuffte jedoch schnell wieder. "Der Übergang zu Blackwell könnte den kurzfristigen Aufwärtstrend dämpfen. Unabhängig davon könnten etwaige Ausschläge die Nvidia-Aktie angesichts der anhaltenden Marktunsicherheit in Bezug auf Zinsen und Geopolitik weiter unter Druck setzen", kommentiert die BofA die …