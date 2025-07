© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Chip-Riese Nvidia rutscht nach sechs Tagen Kursgewinnen um fast 3 Prozent ab. Analysten warnen vor Überbewertung und China-Risiken!Die Aktien des US-Halbleitergiganten Nvidia haben am Dienstagabend eine deutliche Verschnaufpause eingelegt. Nach einer spektakulären sechstägigen Rallye, in deren Verlauf das Papier neue Allzeithochs markierte und zur wertvollsten Firma der Welt aufstieg, verlor die Nvidia-Aktie am gestrigen Abend rund 2,97 Prozent auf 153,30 US-Dollar und legte nachbörslich wieder um 0,3 Prozent zu. (Stand: 7:45 Uhr MESZ). Über 9 Prozent Kursplus in sechs Tagen - jetzt die erste Korrektur In den vergangenen sechs Handelstagen hatte Nvidia einen beeindruckenden Kursanstieg von …