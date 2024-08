Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG



12.08.2024 / 16:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG



Unternehmen: PVA TePla AG

ISIN: DE0007461006



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.08.2024

Kursziel: 23,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Beteiligung an hochinnovativem Metrologieunternehmen stärkt Kompetenzen in aussichtsreichem Segment



PVA TePla hat Mittwoch die Akquisition eines Minderheitsanteils von 25% am schweizerischen Unternehmen Scientific Visual (SV) bekanntgegeben. Scientific Visual ist aktuell spezialisiert auf die Qualitätsinspektion von Saphir-Industriekristallen. Zukünftig avisieren die Unternehmen gemeinschaftlich, die auf diesem Gebiet erlangten Kompetenzen für die Metrologie von Siliziumkarbid-Kristallen anzuwenden. Wenngleich SV auf die PVA-Konzernkennzahlen aktuell noch keinen großen Einfluss haben dürfte, stellt die Beteiligung einen zentralen Baustein in der mittelfristigen Unternehmensstrategie dar.



Vielversprechende Metrologie-Lösung für Industriekristalle: Scientific Visual entwickelt automatisierte Metrologie-Systeme, die Defekte im Inneren von Kristallen sichtbar machen. Laut Unternehmen können mit der selbstentwickelten Inspektionsmethode die Produktionskosten von Kristallen deutlich reduziert werden. Momentan werden die von SV errichteten Systeme v.a. für die LED-, Uhren- und Optikindustrie eingesetzt. Allerdings hat das Unternehmen bereits Anlagen für namhafte Halbleiterkunden ausgeliefert. Scientific Visual wurde 2010 vom aktuellen CEO und Mehrheitseigentümer Ivan Orlov gegründet.



Anlagen steigern Ausbeute und Kosteneffizienz von SiC-Kristallen deutlich: Auch für die Inspektion von Siliziumkarbid-Rohmaterial hat das Unternehmen erste Testanlagen in Kooperation mit PVA TePla errichtet. Der Konzern kann nun dank der Beteiligung am hochinnovativen Startup diese Systeme exklusiv weiterentwickeln und in Masse fertigen. Die deutliche Effizienzsteigerung gelingt SV durch die frühestmögliche Inspektion des Kristalls. Bisher wird diese meist nach dem Schnitt des Ingots in Wafer inkl. zeit- und kostenaufwendiger Reinigung durchgeführt, was laut Unternehmen ca. 70% der gesamten Wertschöpfung des Waferprozesses entspricht. Im Bereich der MicroLED-Fertigung bspw. entsprechen hingegen laut SV heute 15-50% der Wafer nicht den hohen Qualitätsansprüchen der Branche. Das selbstentwickelte Inspektionsverfahren des Unternehmens wird hingegen bereits nach abgeschlossener Kristallzucht und damit deutlich früher eingesetzt, wodurch der Ausschuss bei der Herstellung von SiC-Ingots signifikant reduziert werden kann.



Beteiligung zahlt auf Zielsetzung im SiC-Bereich ein: Mit dem in 2024 errichteten Technology Hub verfolgt PVA aktuell das Ziel, die SiC-Materialeigenschaften exakt zu erforschen und somit SiC-Kristalle in den eigenen Anlagen herstellen zu können, die einen für den Halbleitersektor üblichen Ertrag aufweisen. So stellt für PVA das Angebot eines vollumfänglichen SiC-Kristallzuchtprozesses mit maximalem Produktionsertrag den zentralen Wettbewerbsvorteil im adressierten Segment dar. Mit der Beteiligung an Scientific Visual legt PVA u.E. den Grundstein für die Realisierung dieser Zielsetzung. Der Erwerb des 25%igen Anteils dürfte aufgrund der u.E. niedrigen Umsatzbasis weitere anorganische Wachstumspotenziale für PVA nicht beeinträchtigen, weshalb auch die at-equity Bilanzierung kurzfristig ohne erkennbare Wirkung auf die Konzernkennzahlen bleiben dürfte. Langfristig sollte sich die Beteiligung in einem dynamischen Wachstumspfad von SiC-Umsätzen für PVA TePla reflektieren.

Fazit: Mit der Beteiligung an Scientific Visual legt PVA TePla u.E. den Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung einer vielversprechenden SiC-Wertschöpfungskette. Wir bekräftigen angesichts des jüngsten Kursverfalls unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 23,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30433.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1966139 12.08.2024 CET/CEST



°