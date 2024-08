Wow - was für ein Wochenauftakt für Nvidia. Die Aktie des kalifornischen Chip-Designers ist stark gefragt, legt deutlich im Wert zu. Innerhalb von nur zwei Stunden verbuchen AKTIONÄR+ Leser somit ein Plus von 16 Prozent! Und jetzt äußern sich auch noch die Experten der UBS - und liefern eine optimistische Aussage.Von der Verlierer- auf die Gewinnerseite: Bei Nvidia geht es dieser Tage hoch her. Nach Korrektur um 35 Prozent steigt die Aktie nun wieder im Wert, legt an diesem Montag im frühen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...