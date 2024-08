DJ XETRA-SCHLUSS/Ruhiger Wochenstart - Zahlen von Hannover Rück gefallen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag kaum verändert geschlossen. Der DAX schloss behauptet bei 17.727 Punkte. Der Kurseinbruch vom Montag der Vorwoche scheint zwar gut abgeschüttelt zu sein. Die Anleger behalten indes eine vorsichtige Grundhaltung bei angesichts der Spannungen im Nahen Osten, der ukrainischen Offensive auf russischem Territorium, steigenden Ölpreisen und im Vorfeld der US-Verbraucherpreise am Mittwoch.

Um 5,2 Prozent nach oben ging es für Hannover Rück. Die am Morgen vorgelegten Zahlen kamen gut an. Analysten zufolge wurden die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen. Zwar habe der Rückversicherer die Jahresprognose trotzdem nur bestätigt, die Chance sei aber gut, dass sie übertroffen werde, hieß es von Jefferies.

Finanzierung von Thyssenkrupp weiter nicht geklärt

Nicht so gut sieht es im Stahlsektor aus. Die Aufsichtsratssitzung bei Thyssenkruppp hat am Freitag keinen Befreiungsschlag gebracht. Laut Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel ist die künftige Finanzierung der Stahltochter Thyssenkrupp Steel weiter nicht geklärt. Damit bleibt die Zukunft des Stahlgeschäfts unklar. Die Aktie gab 1,6 Prozent ab.

Salzgitter büßten 1,2 Prozent ein. Das Unternehmen hat seinen Jahresausblick bestätigt, den es im Juli gesenkt hatte. Außerdem tritt der Stahlhersteller bei Kosten und Investitionen auf die Bremse.

Hypoport sieht Markterholung in der Immobilienfinanzierung

Hypoport legten dagegen 4,7 Prozent zu. Der Immobilienfinanzierer hat finale Halbjahreszahlen vorgelegt. "Wir sehen die ersten positiven Auswirkungen der Markterholung in der privaten Immobilienfinanzierung in unseren Umsätzen", sagte Konzernchef Ronald Slabke

Vor den Zahlen am Dienstag gewannen Hellofresh 7,1 Prozent. Die RWE-Aktie kam auf ein Plus von 1,7 Prozent. Der Versorger berichtet am Mittwoch über das abgelaufene Quartal.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 17.726,47 +0,0% +5,73% DAX-Future 17.791,00 +0,1% +2,37% XDAX 17.724,47 -0,3% +5,70% MDAX 24.144,16 -0,4% -11,03% TecDAX 3.258,70 -0,3% -2,36% SDAX 13.621,05 -0,0% -2,43% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,58 +5 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 20 18 2 1.966,8 39,5 49,7 MDAX 21 27 2 277,6 17,9 22,8 TecDAX 14 16 0 464,7 12,4 16,9 SDAX 33 29 8 60,9 4,5 5,1 ===

