Garching b. München (ots) -Die Tochter eines der größten Tanklager-Betreiber und Großhandelshäuser, der DS-Gruppe aus Bremen, wächst und integriert den in NRW ansässigen Energieversorger Bischoff & Vielhauer unter dem gemeinsamen Markendach EMOVA. Der Name EMOVA steht für Versorgungssicherheit auf dem Weg zur Energiewende, für Mobilität und einen Fokus auf erneuerbare und grüne Energien.Das Angebot von EMOVA umfasst die ganze Energiepalette von Heizöl über Kraft- und Schmierstoffe bis hin zu Holzpellets und modernen Kraftstoffen wie HVO. Dank einer intelligenten Partnerstruktur gibt es nun auch Angebote zu Balkonkraftwerken, Photovoltaik auch für Großanlagen, Ladeparks mit Hyperchargern sowie eigene Wasserstofftankstellen. Außerdem betreibt EMOVA in Nordrhein-Westfalen und Bayern das Deltin-Tankstellennetz. Das Vertriebsnetz von EMOVA für Heizöl, Pellets, Kraft- und Schmierstoffe erstreckt sich über fast ganz Deutschland, mit Schwerpunkten in Nordrhein-Westfalen und Bayern. EMOVA steht für Energie, Wärme und Mobilität auf dem Fundament der Versorgungssicherheit durch die Zugehörigkeit zur DS-Gruppe aus Bremen - und das in einer zunehmend grüner werdenden Energiewelt.EMOVA macht die Energiewende für alle einfach sicherKünftig wird EMOVA gemeinsam mit den Tochtergesellschaften und Partnern der DS-Gruppe das Angebot an erneuerbaren Energien ausweiten. So stehen an ausgewählten Deltin-Tankstellen Ladestationen zur Verfügung, die mit vor Ort produziertem Solarstrom betrieben werden. EMOVA-Sprecher Simon Reiter erläutert den Fokus: "Wir wollen unsere Kunden zuverlässig mit den klassischen Energieträgern versorgen und sie gleichzeitig auf ihrem Weg durch die Energiewende begleiten und unterstützen - je nach individueller Präferenz und Möglichkeit. Hier werden wir als Energieversorger und Impulsgeber vorangehen und unterschiedlichste Angebote von der Wallbox- und PV-Installation daheim bis zur Hypercharger-Nutzung unterwegs schaffen."EMOVA hat sich der Energiewende verschrieben und wird den Ausbau erneuerbarer Energien forcieren. Die Elektromobilität, die Schaffung einer entsprechenden Ladeinfrastruktur, sowie alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff und HVO sind zentrale Elemente dieser Strategie. Die EMOVA-Pilotprojekte und erweiterten Angebote für erneuerbare Energiequellen spielen eine entscheidende Rolle, um eine klimaneutrale Zukunft zu gestalten.DS EMOVA GmbHSeit 100 Jahren ist EMOVA, ehemals Kreuzmayr Bayern, als zuverlässiger Energieversorger für Privat- und Geschäftskunden in ganz Deutschland mit Schwerpunkten in Bayern und Nordrhein-Westfalen, aber auch Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland, Sachsen und Baden-Württemberg, vertreten.Unter dem Motto "Energie. So einfach." bietet EMOVA die gesamte Energiepalette vom Heizöl über Kraft- und Schmierstoffe bis hin zu Holzpellets, modernen Wallboxen, Balkonkraftwerken und PV-Lösungen an und betreibt in Bayern und Nordrhein-Westfalen das DELTIN-Tankstellennetz.Die Firmengruppe EMOVA ist im Herzen Händler und kein Energieproduzent. Dank der Unabhängigkeit kann EMOVA Kunden maßgeschneiderte Angebote rund um Wärme, Mobilität und Energielösungen machen. Die Mission besteht darin, Kunden die Energieversorgung zu vereinfachen. Die Vision des Unternehmens ist es, allen Kunden zu ermöglichen, ihre individuelle Energieversorgung unabhängig und flexibel zu gestalten, ohne dass sie dabei Bedenken haben müssen.Hinter EMOVA steht die Bremer Diersch & Schröder Gruppe (DS), einer der größten Tanklager-Betreiber im deutschen Raum mit über 1.000 Mitarbeitenden an über 60 Handelsstandorten und über fünf Millionen Kubikmetern (5.000 Mio. Liter) umgesetzter Mineralölprodukte pro Jahr. DS blickt selbst auf eine über hundertjährige Tradition im deutschen Energie- und Chemiemarkt zurück.Pressekontakt:Simon ReiterHead of Marketing & CommunicationDS Energies Holding GmbHCuxhavener Str. 42/44, 28217 BremenM: +49 (0) 151 20 40 91 63reiter@ds-bremen.dewww.ds-bremen.deOriginal-Content von: DS EMOVA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175958/5842223