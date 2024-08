Rüsselsheim am Main (ots) -Energieverbrauch für den PEUGEOT 3008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 (gewichtet): 20,5 - 21 kWh Strom/100 km plus 0,9 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen: 19 - 21 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,9 - 7 l/100km; CO2-Klasse: F. (1)Energieverbrauch für den PEUGEOT 5008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 (gewichtet): 21,7 - 22,1 kWh Strom/100 km plus 1 - 1,1 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen: 23 - 24 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 7,1 - 7,2 l/100km; CO2-Klasse: F.(1)Der neue PEUGEOT 3008 und der neue PEUGEOT 5008 sind ab sofort auch als Plug-In Hybrid bestellbar. Damit bietet PEUGEOT die beiden SUVs in verschiedenen elektrifizierten Varianten an, als HYBRID (Kraftstoffverbrauch für den PEUGEOT 3008 1.2 l HYBRID 136 e-DSC6: 5,7 l/100 km; CO2-Emission 129 g/km; CO2-Klasse: D.(1); Kraftstoffverbrauch für den PEUGEOT 5008 1.2 l HYBRID 136 e-DSC6: 5,8 - 6,0 l/100km; CO2-Emission 130 - 136 g/km; CO2-Klasse: D - E.(1)), als Plug-In Hybrid und mit vollelektrischen Motorisierungen. Der PEUGEOT 3008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 ist in der Ausstattungsvariante Allure ab 42.990 Euro UVP erhältlich und der PEUGEOT 5008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 ab 45.990 Euro UVP.Allure - Die Einführung des PEUGEOT 3008 und 5008 Plug-In Hybrid vervollständigt eine elektrifizierte Modellreihe, die für jeden eine Lösung bietet.Emotion - Der Plug-In Hybrid verbindet Fahrspaß mit Effizienz.Excellence - Eine elektrische Reichweite von bis zu 85 km(1) beim PEUGEOT 3008 und bis zu 78 km1 beim PEUGEOT 5008 im emissionsfreien Modus.Christian Dietsch, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Neben der vollelektrischen Variante und dem Hybrid bieten wir den neuen PEUGEOT 3008 und den PEUGEOT 5008 jetzt auch als Plug-In Hybrid an. Damit möchten wir unseren Kunden noch mehr elektrifizierte Flexibilität im Alltag bieten. Mit modernsten Technologien und einem großzügigen Raumangebot sprechen wir eine breite Käuferschicht an."PEUGEOT 3008: Kompakter SUVDer neue PEUGEOT 3008 gehört zu den kompaktesten in der Kategorie der elektrischen SUVs des C-Segments dank seiner Abmessungen (Länge: 4,54 m, Breite: 1,89 m, Höhe: 1,64 m). Zudem bietet er viel Platz für Passagiere und Gepäck. Das Kofferraumvolumen des PEUGEOT 3008 beträgt 520 Liter, bei umgeklappten Rücksitzlehnen sind es maximal 1.480 Liter. Der neue PEUGEOT 3008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 wird zum Bestellstart in den Ausstattungsvarianten Allure und GT angeboten.Der PEUGEOT 3008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 Allure enthält u.a. serienmäßig: schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, HD-Rückfahrkamera, Parksensoren hinten, LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, 19 Zoll Leichtmetallfelgen (48 cm) zweifarbig, PEUGEOT i-Cockpit® mit zwei 10 Zoll Digitaldisplay (25,4 cm), PEUGEOT i-Connect® Connected Infotainmentsystem, On-Board-Charger 3,7 kW, 1-phasig. Die Allure-Version ist ab 42.990 Euro UVP erhältlich.Der PEUGEOT 3008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 GT enthält u.a. serienmäßig zusätzlich zu Allure: zweifarbige Lackierung mit schwarzem Dach, Alcantara-Polsterung, 20 Zoll Leichtmetallräder (50,8 cm), Pixel-LED-Scheinwerfer, vordere Parksensoren, elektrische Heckklappe, beheizbare Vordersitze und Lenkrad, kabelloses Aufladen von Smartphones, anpassbare Ambientebeleuchtung, PEUGEOT Panorama i-Cockpit® mit 21 Zoll Bildschirm (53,3 cm), anpassbare i-Toggles, PEUGEOT i-Connect® Advanced Connected Infotainment System. Der Kaufpreis für diese Ausstattungsvariante beginnt ab 47.990 Euro UVP.PEUGEOT 5008: Platz für bis zu 7 PersonenDer neue PEUGEOT 5008 ist geräumig und bietet komfortablen Fahrspaß für bis zu sieben Personen. Ein Kofferraumvolumen von 916 Litern (5 Sitze), 348 Litern (7 Sitze) und bis zu 2.232 Litern (2 Sitze bei umgeklappten Sitzen) sorgt für viel Stauraum.Der PEUGEOT 5008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 Allure enthält u.a. serienmäßig: schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, HD-Rückfahrkamera, Mirror Screen, Frontkollisionswarner, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, 2-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, Eco-LED-Scheinwerfer und -Leuchten, 19 Zoll Leichtmetallfelgen (48,3 cm) zweifarbig, das PEUGEOT i-Cockpit® mit zwei 10-Zoll-HD-Bildschirmen (25,4 cm) und das vernetzte Infotainmentsystem PEUGEOT i-Connect®, On-Board-Charger 3,7 kW, 1-phasig. Die Preise für diese Ausstattungsvariante starten bei 45.990 Euro UVP.Der PEUGEOT 5008 Plug-In Hybrid 195 e-DSC7 GT enthält u.a. serienmäßig zusätzlich zu Allure: Pixel-LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe vorne akustisch und visuell, eine sensorgesteuerte Heckklappe, ein beheizbares Lenkrad, eine induktive Ladestation für Smartphones, anpassbare Ambientebeleuchtung, PEUGEOT i-Connect Advanced mit 21-Zoll-HD-Curved-Panorama-Display (53,3 cm) und Echtzeitnavigation "by TomTom Services". Der Kaufpreis beträgt ab 50.990 Euro UVP.Neben einer Reihe an Fahrassistenzsystemen und Konnektivitätslösungen warten der PEUGEOT 5008 sowie der PEUGEOT 3008 serienmäßig mit einer Neuheit auf: Die von OpenAI entwickelte generative künstliche Intelligenz ChatGPT(2), die jetzt in das PEUGEOT i-Cockpit® integriert ist, ist eine Spitzentechnologie, die aus einer großen Menge von Daten gelernt hat und diese in einer ausgefeilten, präzisen und synthetischen Art und Weise an ihre Nutzerinnen und Nutzer zurückgeben kann. Die Interaktion mit ChatGPT erfolgt nahtlos über den integrierten Sprachassistenten des PEUGEOT i-Cockpit®. Durch den Befehl "OK PEUGEOT" wird ChatGPT aktiviert, woraufhin eine Anfrage gestellt werden kann. ChatGPT ist als Teil des Connect-Plus-Pakets für den PEUGEOT 3008 und den PEUGEOT 5008 als Funktion auf Abruf(3) erhältlich.MotorisierungDer PEUGEOT 3008 und PEUGEOT 5008 Plug-In Hybrid 195 e-DCS7 kombiniert einen 92 kW (125 PS) starken Elektromotor mit einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Verbrennungsmotor mit Turboaufladung und einer Leistung von 150 PS (110 kW), was eine Gesamtleistung von 195 PS (143 kW) ergibt. Das elektrifizierte 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe wird im Werk Metz in Frankreich hergestellt.Die 17,8 kWh Batterie (netto) ermöglicht eine 100-prozentige elektrische Reichweite von bis zu 85 km(1) beim PEUGEOT 3008 und bis zu 78 km1 beim PEUGEOT 5008. Beide Modelle sind mit einem 55-Liter-Kraftstofftank ausgestattet und erzielen damit eine hohe Reichweite. Sie können in nur 2 Stunden und 55 Minuten mit dem 7,4-kW-Ladegerät oder in 9 Stunden und 5 Minuten an einer normalen Haushaltssteckdose aufgeladen werden.In Deutschland ist die maximale Ladeleistung einphasig im privaten Bereich i. d. R. auf 4,6 kW begrenzt. An öffentlichen Ladepunkten sind bis zu 7,4 kW möglich.Der neue PEUGEOT 3008 und der neue PEUGEOT 5008 werden im historischen Werk von Sochaux produziert und werden auf der neuen STLA Medium-Plattform von Stellantis gebaut. Diese innovative Multi-Energie-Plattform ermöglicht die optimale Integration dieses neuen leistungsstarken Plug-In-Hybrid-Antriebs.Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT 3008 und PEUGEOT 5008 finden Interessierte unter: https://www.peugeot.de/modelle/neuer-3008.html und https://www.peugeot.de/modelle/neuer-5008.html(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.(2) Dieser neue Service nutzt die Leistung der generativen künstlichen Intelligenz, einschließlich der Technologien der Chat AI-Plattform von SoundHound. ChatGPT Version 3.5 nutzt Daten bis spätestens Januar 2022 und hat daher keine Kenntnis von Ereignissen und Daten, die nach diesem Datum eintreten.(3) Das Connect-Plus-Paket ist in den ersten sechs Monaten nach Beginn der Garantie im Fahrzeugpreis inbegriffen und anschließend im Abonnement zu einem Preis von 12 Euro/Monat oder 120 Euro/Jahr erhältlich. Kundinnen und Kunden, die ihr Fahrzeug vor der Einführung des Connect-Plus-Pakets gekauft haben, können die ChatGPT-Funktion als eigenständige Funktion für 1,50 Euro/Monat oder 15 Euro/Jahr integrieren. Um ein Abonnement abzuschließen, muss lediglich der Dienst "Connected Services Store" der Marke PEUGEOT aufgerufen werden.