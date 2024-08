Auch am Dienstag dürfte der DAX zunächst nur wenig vorwärtskommen und in der engen Handelsspanne des Vortages bleiben. Anleger warten auf wichtige US-Wirtschaftsdaten wie die Erzeugerpreise am Dienstag und die Verbraucherpreise am Mittwoch, die großen Einfluss haben können auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Der X-DAX signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn mit 17.744 Punkten moderat im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls etwas höher erwartet.

