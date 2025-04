© Foto: adobe.stock.com

Der Goldpreis geht zur Stunde durch die Decke. Gold weist in der aktuellen Phase ein immenses Aufwärtsmomentum auf. Der bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisierte Durchmarsch in Richtung 3.500 US-Dollar läuft. Goldpreis schießt nach oben Die Goldpreisrallye hat sich beschleunigt. Getrieben von Angst und Sorgen steuern Anleger und Investoren sichere Häfen an. Und Gold ist als sicherer Hafen bekanntlich prädestiniert. Nicht zuletzt der massive Bestandsaufbau der physisch besicherten Gold-ETF, allen voran des SPDR Gold Shares, verdeutlicht die aktuelle Stimmungslage. Die Tür in Richtung 3.500 US-Dollar steht für Gold aktuell weit offen. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Gold vor Woche …