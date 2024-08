München (ots) -- Neue Prozesse sparen Kund:innen wertvolle Zeit und ermöglichen Online-Kreditabschlüsse in wenigen Minuten- Erstmals digitale Legitimation mit elektronischem Personalausweis möglich, zum Beispiel bei Kontoeröffnungen und Kreditanträgen- Der Online-Personalausweis ergänzt bisherige Ident-Verfahren- 'TrueID' Service von WebID Solutions vereinfacht Onboarding mit Wiederverwendung bestehender digitaler IdentitätenConsors Finanz bietet ihren Kund:innen ab sofort neue Möglichkeiten, sich noch schneller und einfacher digital für Banking-Geschäfte zu legitimieren. Neben den bereits bestehenden Video- und Post-Ident-Verfahren sowie dem KontoIdent ist jetzt eine digitale Legitimation mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises, der sogenannten elektronischen Identifikation ('eID'), durch den Partner WebID Solutions möglich.Damit können Kund:innen ihre Identität ohne Wartezeiten und rund um die Uhr innerhalb weniger Sekunden per Smartphone sicher bestätigen. Dazu benötigt werden lediglich ein deutscher Personalausweis mit freigeschalteter Online-Funktion, der zugehörigen sechsstelligen Online-PIN sowie ein NFC-fähiges Smartphone."Immer mehr Nutzer:innen sind ausschließlich digital und nur mit dem Smartphone unterwegs. Eine komfortable und sichere digitale Kundenlegitimation wird immer wichtiger. Hier wollen wir die Kundenzufriedenheit durch neue Angebote erhöhen.", erklärt Oliver Schurack, Head of Retail Financial Solutions bei Consors Finanz.Neben der elektronischen Identifikation mit Personalausweis vereinfacht Consors Finanz auch die Wiederverwendbarkeit von bestehenden, verifizierten Identitäten.Mit der neuen WebID-Lösung 'TrueID' müssen sich Nutzer:innen nicht mehr neu identifizieren, sondern können eine von WebID Solutions erfolgreich durchgeführte Legitimation wiederverwenden. Durch das verkürzte Onboarding wird so ein Online-Kreditabschluss zu einer Angelegenheit von wenigen Minuten. Anschließend können Kund:innen mit dem digitalen Signaturprozess (QES) fortfahren.Consors Finanz setzt bei beiden neuen Online-Legitimationsverfahren auf die Technologie des Partners WebID Solutions. "Als einer der Innovationsführer im Bereich der Online-Finanzierung sind wir immer angetrieben davon, den Prozess für Händler und ihre Kund:innen noch digitaler, intuitiver und einfacher zu machen", so Schurack. "Die Identifikationsverfahren von WebID Solutions erweitern hervorragend die Zugänglichkeit zu dem Produktportfolio von Consors Finanz.""Wir sind stolz, dass Consors Finanz unsere langjährige Zusammenarbeit weiter vertieft und ihr Vertrauen neben VideoID, KontoID und eID nun auch in unser Online-Ident-Ecosystem TrueID setzt. Als weltweit größtes seiner Art sind wir mit TrueID bereits heute in der Lage, über 16,5 Millionen potenzielle Neu- und Bestandskunden in Sekundenschnelle zu authentifizieren bzw. zu reidentifizieren, und sehen dem weiteren Wachstum erwartungsvoll entgegen", so Frank S. Jorga, Gründer und Co-CEO von WebID Solutions.Über Consors FinanzConsors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland und Österreich. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe www.consorsfinanz.deÜber BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit rund 183.000 Mitarbeitenden in 63 Ländern vertreten, davon nahezu 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank. www.bnpparibas.de (http://www.bnpparibas.de)Über WebID SolutionsWebID Solutions ist ein weltweit agierendes deutsches Finanztechnologie-Unternehmen mit Headquarter in Hamburg und Tochterunternehmen in Österreich, der Schweiz und Spanien. Zudem verfügt der Anbieter von digitale Identifikations- und Signaturlösungen über Niederlassungen in Indien sowie New York. Gegründet von Frank S. Jorga trägt das Unternehmen seit 2012 maßgeblich zur Weiterentwicklung des digitalen Zeitalters bei. Mit der Erfindung und weltweiten Etablierung der Videoidentifizierung positionierte sich das Unternehmen zunächst als Pionier der Online-Identifikationsindustrie und gilt heute als Leuchtturm-Unternehmen der globalen Branche. Als erster deutscher Anbieter richten sich sowohl die weltweit strengsten Sicherheitsvorschriften nach den Identifikationstechnologien von WebID als auch wird deren Einhaltung international als Vorbild für den Schutz digitaler Identitäten angesehen. Mit acht Online-Identifikations- und Signaturlösungen gilt das Unternehmen, als einer der wenigen profitablen Anbieter im internationalen Vergleich, was unter anderem auf die regelmäßige Erschließung neuer Märkte zurückzuführen ist. Seit 2021 fungiert dabei das britisches Private-Equity-Unternehmen AnaCap, als Investor des LeuchtturmUnternehmens und setzt seitdem auch auf den Erfolg des ersten deutschen Online-IdentKongresses, dem ID X Summits - powered by WebID Solutions. Weitere Informationen auf www.webid-solutions.dePressekontakt:Consors FinanzDr. Anja WenkDeputy CEO & PressesprecherinE-Mail: presse@consorsfinanz.deOriginal-Content von: Consors Finanz BNP Paribas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78451/5842315