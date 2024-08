Bern - Die Swisscom arbeitet weiter an der Übernahme von Übernahme von Vodafone Italia. Jetzt sind die italienischen Behörden an der Reihe. Swisscom hat laut Mitteilung vom Dienstag am (gestigen) 12. August die italienische Wettbewerbsbehörde (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) offiziell über die im März 2024 getätigte Transaktion informiert. Die Meldung sei im Rahmen der laufenden Arbeiten für den Erhalt der regulatorischen Genehmigungen ...

