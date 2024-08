Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold gehörte gestern zu den großen Stars an der Börse. Nach starken Quartalszahlen konnte die Aktie rund neun Prozent zulegen. Technisch ist das Papier damit wieder an das 52-Wochen-Hoch herangelaufen. Aus fundamentaler Sicht zeigt sich auch bei Barrick: Bei diesen Goldpreisen drucken die Produzenten Cash.Barrick-CEO Mark Bristow sieht sein Unternehmen auf einem guten Kurs und denkt bereits an die Zukunft. Barrick sei vorsichtig sei, was ...

