Die Aktie des Energieriesen RWE erlebte am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Der Anteilsschein kletterte um 0,8 Prozent auf 32,62 EUR, was auf zwei bedeutende Entwicklungen zurückzuführen ist. Zum einen erhielt RWE von der Bundesnetzagentur grünes Licht für den Bau zweier großer Offshore-Windparks in der Nordsee. Dieses Projekt verspricht, die Position des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien weiter zu stärken. Zum anderen nahm der Konzern im emsländischen Lingen eine Pilotanlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Betrieb, was von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als "Meilenstein für die Energiewende" gewürdigt wurde.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Trotz der jüngsten Kurssteigerung sehen Marktbeobachter noch Luft nach oben [...]

Hier weiterlesen