© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Das Research-Haus Wolfe hat seine Empfehlung für die Aktie von Qualcomm gestrichen. Wirklich überzeugend ist der Grund hierfür allerdings nicht.Mit einem Plus von 12,6 Prozent seit dem Jahreswechsel liegt die Aktie von Halbleiterunternehmen Qualcomm nur noch gleichauf mit dem US-Gesamtmarktindex S&P 500, der sich im gleichen Zeitraum um 12,2 Prozent steigern konnte. Im Rahmen der allgemeinen Begeisterung für Künstliche Intelligenz und Chip-Aktien war Qualcomm dem Aktienmarkt zwischenzeitlich weit vorausgeilt, doch die Anteile befinden sich inzwischen in einer scharfen Korrektur. Gegenüber dem Jahreshoch bei knapp 231 US-Dollar hat die Aktie fast 30 Prozent an Wert verloren. Downgrade …