FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ING anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die niederländische Großbank befinde sich wieder auf dem Wachstumspfad, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zu den wichtigsten positiven Nachrichten zählen dem Experten zufolge die Rückkehr zu einem gesunden zugrunde liegenden Nettozinsertragswachstum sowie ein gutes Volumenwachstum bei Einlagen und Krediten./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 07:49 / CET





ISIN: NL0011821202