Die kürzliche Genehmigung von Ethereum Spot-ETFs markiert einen bedeutenden Schritt in der Integration von Kryptowährungen in den traditionellen Finanzmarkt. Privatanleger in den USA haben ab sofort die Möglichkeit, in die zweitgrösste Kryptowährung nach Bitcoin zu investieren, ohne diese direkt kaufen zu müssen. ETFs sind dabei eine bequeme und regulierte Methode, um von den Preisbewegungen zu profitieren. In Europa und damit auch in der Schweiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...