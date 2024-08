ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11300 Pence belassen. Die Zulassung von Datopotamab-Deruxtecan (Dato-DXd) zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) in der zweiten Behandlungslinie werde ein entscheidender Treiber für die Aktie des Pharmakonzerns im vierten Quartal sein, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wesentlich seien die Daten zum Gesamtüberleben aus der Tropion-Lung01-Studie (TL01), die voraussichtlich im September veröffentlicht würden./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / 11:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 11:40 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292