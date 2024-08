ROUNDUP 2: Hellofresh übertrifft Erwartungen - Setzt Hoffnung auf Fertiggerichte

BERLIN - Der Kochboxen-Hersteller Hellofresh ringt weiter mit einer schwachen Nachfrage im Kerngeschäft. Der operative Gewinn ging im zweiten Quartal deutlich zurück - aber immerhin nicht so stark wie von Experten befürchtet. Zudem wurde die Prognose bestätigt. Wegen der weiter schwindenden Nachfrage nach Kochboxen will der Konzern seinen Fokus noch stärker auf Fertigmahlzeiten richten. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die im bisherigen Jahresverlauf stark unter Druck stehende Aktie legte deutlich zu.

ROUNDUP: Henkel will Mittel- bis Langfristziele schneller erreichen - Kursplus

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel will seine mittel- und langfristigen Ziele schneller schaffen als bisher bekannt. "Wir sind zuversichtlich, die Umsatz- und Ergebnisziele nun bereits mittelfristig zu erreichen", sagte Konzernchef Carsten Knobel laut Mitteilung vom Dienstag. Ein Sprecher erläuterte, dass damit ein Zeithorizont von zwei bis vier Jahren angepeilt werde. An der Börse legte die Henkel-Aktie leicht zu.

US-Baumarktkette Home Depot kappt Umsatzausblick - schwächelnde Nachfrage

ATLANTA - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot hat angesichts einer schwächelnden Nachfrage im zweiten Geschäftsquartal ihre Umsatzprognose gesenkt. Der Umsatz wuchs zwar von Mai bis zum 28. Juli im Jahresvergleich um 0,6 Prozent auf 43,2 Milliarden US-Dollar (39,6 Milliarden Euro), wie der US-Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Darin enthalten sind jedoch auch 1,3 Milliarden US-Dollar aus der Übernahme des Handwerkerspezialisten SRS Distribution, die inklusive Schulden ein Volumen von rund 18 Milliarden Dollar hatte.

ROUNDUP 2: Chemikalienhändler Brenntag kappt Gewinnziel - Aktie gibt nach

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag streicht infolge von Preisdruck und harter Konkurrenz sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zusammen. Die Gesamtleistung sei in der ersten Jahreshälfte unbefriedigend und liege unter den eigenen Ambitionen, sagte Unternehmenschef Christian Kohlpaintner bei Vorlage von Zahlen am Dienstag. Die allgemeinen Trends und Erwartungen in der Chemieindustrie stimmten das Management vorsichtiger für den Rest des Jahres. Es erwartet eine ungünstigere Mengenentwicklung und anhaltenden Preisdruck, insbesondere bei den Industriechemikalien.

ROUNDUP: Rüstungszulieferer Renk wird optimistischer - Aktie verliert

AUGSBURG - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk profitiert weiterhin vom Rüstungsboom und ist dank guter Geschäfte im ersten Halbjahr zuversichtlicher fürs Gesamtjahr geworden. Außerdem erhöhte der im SDax notierte Börsenneuling seine mittelfristige Prognose. Für etwas Stirnrunzeln sorgt derweil der unerwartete Abgang des Finanzchefs.

ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom spürt Nachfrageflaute - Aktie verliert

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom hat im zweiten Quartal die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Dass Umsatz und Gewinn dennoch deutlich stiegen, lag an einer Übernahme im vergangenen Jahr. Analysten hatten im Schnitt zudem mehr Umsatz und Gewinn erwartet. Der Aktienkurs fiel.

ROUNDUP: TAG Immobilien stabilisiert sich im ersten Halbjahr - Ziele bestätigt

HAMBURG - TAG Immobilien hat es im ersten Halbjahr dank stabiler Vermietungen und zahlreicher Verkäufe fast zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 7,1 Millionen Euro an, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Ein Jahr zuvor lag das Minus noch bei 304,7 Millionen Euro. Die Jahresprognosen bestätigte TAG. Die Aktie verlor zuletzt rund zwei Prozent auf 13,83 Euro.

ROUNDUP: Bilfinger verdient im zweiten Quartal deutlich mehr - Aktie legt zu

MANNHEIM - Der Industriedienstleister Bilfinger hat im zweiten Quartal von einer guten Nachfrage und dem jüngsten Zukauf profitiert. "In einem volatilen Marktumfeld setzen die Unternehmen vermehrt auf Outsourcing, woraus sich für uns zusätzliche Chancen für nachhaltig profitables Wachstum ergeben", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Dienstag im Zuge der Vorlage der Quartalszahlen. Zudem habe das Unternehmen die Integration der ehemaligen Stork-Einheiten erfolgreich gestartet. Das Unternehmen sei auf Kurs, seine Mittelfristziele bis 2025/2027 zu erreichen. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

ROUNDUP: Norma kämpft mit schwachem Umfeld in Asien und Europa - Aktie fällt

MAINTAL - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group hadert weiter mit einer trägen Wirtschaft in China und Europa. Während das Geschäft rund ums Wassermanagement in Amerika Schub gab, machen die schwache Autokonjunktur in Europa und die wirtschaftliche Lage in China Sorgen. Konzernchef Guido Grandi sah die Entwicklung zwar insgesamt wie erwartet und bestätigte die Jahresprognosen. Die im SDax notierte Aktie gab allerdings nach Handelsbeginn spürbar nach.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP: VW-Dachholding Porsche SE hält Ausschau nach mehr Zukäufen -Evotec erhält 75 Millionen Dollar Meilensteinzahlung von Bristol Myers Squibb -Wissing für Sanierung der Bahnstrecke Hamburg-Hannover 2029 -Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen wächst im Juli leicht -RWE darf zwei weitere Windparks in Nordsee bauen

-Beteiligungsgesellschaft Indus Holding verdient operativ wie erwartet weniger -Wechsel von Füllkrug-Nachfolger Beier zum BVB perfekt -TAG Immobilien stabilisiert sich im ersten Halbjahr - Prognosen bestätigt -Spezialpharmaunternehmen Medios im ersten Halbjahr auf Wachstumskurs -Mutares wächst weiter und bestätigt Prognose

-ROUNDUP: Gamesbranche macht beim Wachstum eine Verschnaufpause -Viessmann übernimmt US-Spezialisten für Kühl- und Reinräume -Verbraucher geben weniger Geld für Computerspiele aus -DFL/DAZN-Streit: Urteil Ende September erwartet

-Lob für BVB-Transferoffensive - Beier-Deal schürt Zuversicht -Nach Chaos läuft Rheintal-Ersatzverkehr besser°



