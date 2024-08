Unterföhring (ots) -Big Brother hat die ersten Prominenten für seine Wohngemeinschaft ausgewählt: Reality-Star Mike Heiter, "Tatort"-Ermittlerin Mimi Fiedler und Ex-Nationalspieler Max Kruse stehen als erste Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Staffel von "Promi Big Brother" (ab Montag, 7. Oktober 2024, täglich live in SAT.1) fest. Sie begeben sich in die Welt des großen Bruders - unter 24-stündiger Kameraüberwachung und ohne jeden Kontakt zur Außenwelt.Mike Heiter (32), Reality-Star: "Ich habe schon die allererste Staffel verfolgt und wusste schon damals: Eines Tages will ich da mal dabei sein. Ich will einfach eine geile Zeit haben und es genießen. An meine Mitbewohner: Für mich wird's heiter, für euch eher wolkig!"Mimi Fiedler (48), Schauspielerin: "Ich habe mir vorgenommen, Spaß zu haben. Die letzten Monate waren sehr anstrengend für mich, deswegen fühlt sich meine Teilnahme bei 'Promi Big Brother' jetzt schon wie ein Erholungsurlaub an. Am allermeisten freue mich auf die Gespräche mit den anderen, auf deren Schicksale, ihre Lebenswege und warum sie da sind, wo sie sind."Max Kruse (36), Profi-Fußballer: "'Promi Big Brother' ist mein erstes Reality-Format, deshalb bin ich total gespannt und lasse es einfach auf mich zukommen. Meine Frau Dilara war letztes Jahr Bewohnerin - mit ihr habe ich mich natürlich ausgetauscht und mir Tipps geholt. Ich möchte die Zeit im Container einfach genießen. Möge der Sympathischste gewinnen."Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren "Promi Big Brother" ab Montag, 7. Oktober 2024 zwei Wochen lang täglich live in SAT.1. Direkt im Anschluss laden Melissa Khalaj und Jochen Bendel bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" in SAT.1 zur ausführlichen Container-Analyse ein.Alles auf Joyn: Im "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" entgeht den Zuschauer:innen auch in diesem Jahr nichts.Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ab Montag, 7. Oktober 2024, täglich live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: PromiBBKurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter https://presse.sat1.de/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohner:innen vorab können gerne individuell angefragt werden.Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129email: kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5842886