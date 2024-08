Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) hat am Montag seine Zahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht. So lassen sich Anleger und Analysten gerne überraschen. Wobei es gab ja bereits einen kleinen Vorgeschmack ( Barrick Gold wieder in Spur dank starkem Q2 ). Die Aktie reagierte gestern an der NYSE dementsprechend extrem stark und um 1,58 USD (9,08%) auf 18,99 USD. Gestützt von einem starken Goldpreis, der gestern auf die 2.500 USD zu steuerte und heute erstmals durchbrach. Das sind starke Vorgaben ...

