Super Micro Computer hat zuletzt stark an Wert verloren. Die Rekordkurse vom März sind in weite Ferne gerückt. Besonders enttäuschte die Anleger die Margenentwicklung bei der Vorlage der Quartalszahlen. Doch jetzt erholt sich die Aktie wieder. Kurzfristig könnten sogar 50 Prozent Gewinn möglich sein.Super Micro Computer nicht mehr ganz so super, so das Fazit des Kapitalmarktes nach Vorlage der Zahlen zum zurückliegenden Quartal. Anleger reagierten enttäuscht auf die jüngsten Quartalszahlen. Selbst ...

