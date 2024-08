Tagesausblick 14.08.: DAX schließt auf Tageshoch. ThyssenKrupp, Versorger und US-Konsumentenpreisdaten im Fokus

Der DAX® war heute erneut mit angezogener Handbremse unterwegs. Während der US-Produzentpreisindex besser ausfiel als viele Experten im Vorfeld erwartet haben und die US-Barometer deutlich zulegten, verbuchte der DAX® erneut nur ein leichtes Plus. Der heute veröffentlichte überraschend schwach ausgefallene ZEW-Index macht das Problem deutlich. Das Vertrauen der Investoren in die deutsche Wirtschaft brach regelrecht ein. Dies bremst die Kauflaune der Anleger.

Der rückläufige Preisdruck bei den Produzenten in den USA sorgte für rückläufige Renditen an den Anleihemärkten. Im Wochenverlauf werden noch weitere Preisdaten erwartet. Unterstreichen sie die Entwicklungen bei den Produzentenpreisen, könnten die Renditen möglicherweise die Monatstiefs ansteuern. Der Goldpreis setzte sich derweil bei 2.470 USD und damit im Bereich des Allzeithochs fest. Der Ölpreis ist weiterhin stark von den Entwicklungen im Nahen Osten geprägt. Nach der gestrigen Rallye an die 200-Tage-Durchschnittslinie stabilisierte sich die Notierung für einen Barrel Brent Crude Oil bei 81 USD.

Unternehmen im Fokus

Heute stieg Auto1 Group auf EUR 8,60 und damit auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Bilfinger legte nach überraschend guten Zahlen deutlich zu. Die Commerzbank prallte an der 200-Tage-Durchschnittslinie nach unten ab. Evotec erhält Meilenstein-Zahlungen von Bristol Myers. Anleger quittierten dies mit einem kräftigen Kursplus. HelloFresh sprang zweistellig nach oben. Zwar verdiente der Konzern operativ weniger als im Vorjahreszeitraum, Anleger haben im Vorfeld jedoch mit schlechteren Zahlen gerechnet. Windanlagenbauer wie Nordex und Siemens Energy waren heute gefragt. Morgen wird der Konkurrent Vestas Zahlen vorlegen. Hannover Rück profitierte von positiven Analystenkommentaren. Gestern präsentierte der Rückversicherer überraschend starke Quartalszahlen.

Morgen werden unter anderem Ceconomy, Deutsche Pfandbriefbank, Douglas, E.ON, Encavis, Evotec, Hamburger Hafen, Hapag Lloyd, K+S, Metro, Nagarro, PVA Tepla, RWE, Talanx, ThyssenKrupp, TUI und Vestas finale Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 17.980/18.890 Punkte Unterstützungsmarken: 16.288/16.785/17.282/17.497 Punkte Der DAX® pendelte in einer Bandbreite zwischen 17.680 und 17.800 Punkten und schloss am oberen Ende der Range. Das technische Bild bleibt damit zunächst unverändert. Die nächste Hürde liegt bei 17.980 Punkten. Oberhalb dieser Marke könnten weitere Kaufsignale erscheinen. Auf der Unterseite findet der Leitindex weiterhin zwischen 17.282 und 17.497 Punkten eine Unterstützungszone. Eine signifikante Bewegung ist somit frühestens bei bei einem Ausbruch über 17.980 Punkte oder unter 17.282 Punkte zu erwarten. DAX® in Punkten; 1-Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 11.04.2023 - 13.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 14.08.2019 - 13.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de