Ben Tellings gilt als einer der Pioniere für die Verbreitung des Online-Bankings in Deutschland. Von 2003 bis 2010 war er CEO der ING Diba, die heute als ING Deutschland firmiert, und wechselte dann als Vorsitzender in den AR. 2016 kam dann das abrupte Ende bei der niederländischen Direktbank, und es wurde still um Tellings. Seither ist er vor allem als Business Angel aktiv und kam hierzulande in den letzten zwei Jahren wieder in den Medien vor, da er in das Fintech Bling investiert hat. Bling ist eine (kostenpflichtige) Finanz-App für Familien; Eltern können u.a. "Sparbäume" für Kinder anlegen. "Bling ist keine Bank, sondern eine Marke, die Finanz- und Medienkompetenz für die ganze Familie vermittelt und im stressigen Familienalltag ganzheitlich unterstützt", erklärt Tellings im Gespräch mit PLATOW. Diese Marke gelte es weiter aufzubauen. Und sie werde im Markt eindeutig wahrgenommen: "Wir stellen ...

