LTTS wird im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung integrierte technische Planungs- und Beschaffungsdienstleistungen für Shells globale Anlagen erbringen

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Engineering-, Digital- und F&E-Dienstleistungen, gab die Unterzeichnung eines langfristigen Rahmenvertrags mit Shell, einem der größten Energieunternehmen der Welt, bekannt.

LTTS to provide Integrated Engineering Design and Procurement Services for Shell's global assets (Photo: Business Wire)