DJ PTA-News: Uzin Utz SE: Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Ulm (pta/14.08.2024/08:00) - Uzin Utz zeigte sich im ersten Halbjahr 2024 trotz anhaltender wirtschaftlicher Herausforderungen resilient. Somit wurde das Umsatzniveau des Vorjahres (244,7 Mio. Euro) mit Umsatzerlösen in Höhe von 242,3 Mio. Euro nur knapp verfehlt. Bedingt durch geringere Beschaffungskosten, welche die Materialeinsatzquote deutlich verbesserten, und positiven Währungskurseffekten konnte jedoch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Halbjahr um 13,7 % auf 19,8 Mio. Euro gesteigert werden (Halbjahr 2023: 17,5 Mio. Euro).

Den vollständigen Zwischenbericht 2024 finden Sie im Anhang sowie unter https://de.uzin-utz.com/investoren/ finanzberichte

Aussender: Uzin Utz SE

ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

August 14, 2024