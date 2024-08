EQS-Media / 14.08.2024 / 09:30 CET/CEST



MABEWO stellt innovative Agri-PV-Anlage auf Fachtagung der ZHAW vor - Start einer vielversprechenden Zusammenarbeit

AgriRacks® ermöglichen eine duale Landnutzung - Landwirtschaft und Energiegewinnung auf der gleichen Fläche

Als integrierte Systeme unterstützen AgriRacks® die Autarkie von landwirtschaftlichen Betrieben und Flächen bezüglich Energie (inkl. Speicherlösungen) und Bewässerung (Sammlung von Regenwasser)

AgriRacks® schützen Kulturen vor extremen Wetterbedingungen

MABEWO und ZHAW planen eine gemeinsame lokale Elektrizitätsgemeinschaft «LEG»

Küssnacht, 14. August 2024 - Die MABEWO Business Unit Agrar Solutions stellt im Rahmen der Fachtagung Agri-Photovoltaik des Departements Life Sciences und Facility Management der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am 21. August 2024 AgriRacks vor. Diese Agri-PV-Anlage zeichnet sich durch ihren Fokus auf Autarkie aus, insbesondere in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung.

Die MABEWO Unternehmensgruppe hat den Leitsatz «MAke a BEtter WOrld» - nicht nur ein Slogan, sondern gelebte Motivation und Vision. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen integrierte Systeme für Indoor-Farming (Lebensmittel, Futtermittel und Phytopharmaka) sowie Agri- und Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen von der Projektentwicklung bis zur Umsetzung. Mit einem klaren Fokus auf die Zukunft der Lebensmittelproduktion und Energieerzeugung setzt MABEWO auf die Kombination fortschrittlicher Agrartechnologie und erneuerbarer Energien.

Integrierte Systeme für mehr Autarkie und Pflanzenschutz

AgriRacks kombinieren landwirtschaftliche Produktion und Stromerzeugung auf einer Fläche, ohne dass diese sich gegenseitig konkurrenzieren. Stattdessen wird das Potenzial beider Bereiche optimiert, was insbesondere in Zeiten des Klimawandels und der zunehmenden Bodenversiegelung von grosser Bedeutung ist. Die Anlage von MABEWO bietet darüber hinaus durch integriertes Meteorwassermanagement und intelligente Technologien eine effiziente Lösung zur Nutzung von Regenwasser und schützt gleichzeitig Pflanzen und Tiere vor extremen Wetterbedingungen.

Die Pilotanlage an der ZHAW markiert zugleich den Beginn einer engeren Zusammenarbeit zwischen MABEWO und der ZHAW. Ziel dieser Kooperation ist es, die Potenziale und Vorteile von Agri-PV-Anlagen für die duale Landnutzung in der Schweiz zu untersuchen und diese nachhaltige Form der Landwirtschaft voranzutreiben. Besonders im Fokus stehen dabei das Zusammenspiel des Pflanzenwachstums in Kombination mit Solaranlagen, ihre Implementierung in bestehende landwirtschaftliche Strukturen sowie die Gründung einer lokalen Elektrizitätsgemeinschaft «LEG» gemäss Stromgesetz aus dem Jahr 2024, um den rechtlichen Rahmen optimal zu nutzen.

«Die Agri-PV-Anlage auf dem ZHAW Life Science Campus in Wädenswil wird uns wertvolle Einblicke in die Möglichkeiten der autonomen Energie- und Wasserversorgung geben und wichtige Erkenntnisse bezüglich der Auswirkungen von Agri-PV-Anlagen auf die landwirtschaftliche Produktion liefern», sagt Jörg Trübl, Co-Gründer und Verwaltungsrat der MABEWO. «Wir sind überzeugt, dass solche Anlagen einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Schweizer Landwirtschaft leisten können.»

Das Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen der ZHAW unterstützt das Projekt mit ihrer Expertise in der landwirtschaftlichen Praxis und stellt die notwendige Fläche zur Verfügung. Durch die systematische Dokumentation der Errichtung und des Betriebs der Anlage werden wichtige Erkenntnisse gesammelt, die für die weitere Entwicklung und Implementierung von Agri-PV-Systemen in der Schweiz von grosser Bedeutung sind.

Sehen Sie hierzu auch das kurze Video: MABEWO AgriRacks (mabewogreen3.com)

Medien-Kontakt:

MABEWO Holding SE

Raphael Imhof

+41 41 817 72 17

+41 79 12 888 00

r.imhof@mabewo.com

www.mabewo.com

Über ZHAW in Wädenswil: Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) bündelt am Standort Wädenswil ihre Kompetenzen in Life Sciences und Facility Management und leistet auf den Gebieten Environment, Food, Health einen wichtigen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen und zur Erhöhung der Lebensqualität. Die Fachtagung Agri-Photovoltaik am 21. August richtet sich an interessierte Personen aus der Land- und Energiewirtschaft sowie von Bund und Kantonen. Sie beleuchtet die Chancen und Herausforderungen für die Implementierung von Agri-Photovoltaik-Systemen in der Schweizer Landwirtschaft aus agronomischer, technischer, rechtlicher und politischer Sicht.

Über MABEWO Group und Holding: Die MABEWO wurde 2019 in der Schweiz gegründet. Die Gruppe wuchs über die Zeit durch den Zukauf von Beteiligungen und den Aufbau eigener Neugründungen und spezifischem Know-how.

Die MABEWO Gruppe bewegt sich in einem stark wachsenden Marktumfeld. Die Anforderungen an Indoor Farming und den kontrollierten Pflanzenbau steigen, der Bedarf an Erneuerbaren Energien wächst. Die Produkte und Marken der MABEWO überzeugen mit klaren USPs. MABEWO verfügt über eigene Anlagen und entwickelt und baut Anlagen für Kund:innen und berät diese umfassend in den Bereichen Indoor Farming und nachhaltige Energien mit einem Fokus auf Photovoltaik und Biogas. Die MABEWO Holding SE ist in Luxemburg angesiedelt, die drei operativen Business Units Agrar Solutions, Energy und Phytopharma haben ihren Sitz in der Schweiz.

