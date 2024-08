Küssnacht SZ - Mabewo hat eine neue Photovoltaikanlage für die Landwirtschaft entwickelt. Die Präsentation von AgriRacks findet bei einer Fachtagung des Departements Life Science and Facility Management der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften auf dem Campus in Wädenswil statt. Die Mabewo-Geschäftseinheit Agrar Solutions stellt am 21. August bei einer Fachtagung des Departements Life Science and Facility Management der Zürcher Hochschule ...

Den vollständigen Artikel lesen ...