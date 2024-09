EQS-Media / 26.09.2024 / 10:30 CET/CEST

MABEWO stellt vor: CANNATRON der neue Standard für Cannabis Social Clubs Vorteile für Anbauvereinigungen: Produktionsanlagen für Cannabis gemäss dem Konsum-Cannabisgesetz 2024 (KCanG)

Standardisierte Anlagen für die Pflanzenproduktion vom Steckling bis zur Blüte

Integration von Prozesstechnologie und Räumen für Trocknung und Verarbeitung

One-Stopp-Shop: Technologie, Betriebskonzept und Finanzierung aus einer Hand Küssnacht, 26. September 2024 - Die MABEWO Phytopharm AG, eine 100%ige Schweizer Tochtergesellschaft der MABEWO HOLDING SE mit Sitz in Luxemburg, präsentiert: CANNATRON, die wegweisende, standardisierte Technologie für Anbauvereinigungen. Neuer Standard - Alles aus einer Hand Mit der Entwicklung des CANNATRON-Standards hat die MABEWO PHYTOPHARM AG einen wegweisenden Schritt in der Entwicklung der Technologie für die Cannabisproduktion gemacht. CANNATRON steht für höchste Qualität und Effizienz im Bereich des legalen Cannabisanbaus. Das gilt insbesondere für Anbauvereinigungen in Deutschland nach dem Konsum-Cannabisgesetz, sogenannten Cannabis Social Clubs (CSC). Das Konzept umfasst modernste Technologie mit einem hohen Automatisierungsgrad. Zusätzlich werden auch Finanzierungsmöglichkeiten und das Betriebskonzept geliefert. CANNATRON - Die Technologie im Überblick Es handelt sich um schlüsselfertig errichtete Anlagen für den Cannabisanbau, die für Anbauvereinigungen von bis zu 500 Mitgliedern ausgelegt sind. Mit einer Produktionsfläche von rund 400 qm und einem modular aufgebauten Raum-in-Raum-Konzept ist CANNATRON ideal für die Integration in bestehende Gebäude. Durch den hohen Automatisierungsgrad der Prozessführung werden die Betriebskosten gesenkt und die Effizienz maximiert. CANNATRON umfasst auch alle Räume für Wachstum, Mutterpflanzen und Stecklinge, Technik sowie Weiterverarbeitung, Lagerung und Logistik. Die einzelnen technischen Komponenten sind voll integriert und stammen von führenden Anbietern. Als Dienstleistung unterstützt MABEWO die Anbauvereinigungen auch beim Einholen von Genehmigungen und bei der Lizensierung. Das Pachtmodell - Flexibilität und Sicherheit Das Pachtmodell, das MABEWO für diese Anlagen entwickelt hat, ist ein besonderer Service: Anbauvereinigungen können ohne Vorinvestitionen sofort mit der Produktion starten, indem sie eine betriebsbereite Anlage pachten, die alle Räumlichkeiten für den Anbau von Cannabis nach dem KCanG und die Weiterverarbeitung der Blüten umfasst. MABEWO übernimmt die Finanzierung und Wartung der Anlagen und gibt den Pächtern die Möglichkeit, die Anlage später zu erwerben. Durch das Pachtmodell wird das Risiko für Anbauvereinigungen minimiert, während gleichzeitig eine verlässliche, hochwertige Produktion sichergestellt wird. Medien-Kontakt:

www.mabewo.com Über MABEWO Group und Holding: Die MABEWO wurde 2019 in der Schweiz gegründet. Die Gruppe ist bis heute durch den Zukauf von Beteiligungen und den Aufbau eigener Tochterunternehmen und der Entwicklung neuer Technologien gewachsen. Die MABEWO Gruppe bewegt sich in einem stark wachsenden Marktumfeld. Die Anforderungen an Indoor-Farming und den kontrollierten Pflanzenbau steigen, der Bedarf an Erneuerbaren Energien wächst. Die Produkte und Marken der MABEWO überzeugen mit klaren USPs. MABEWO verfügt über eigene Anlagen und entwickelt und baut Anlagen für Kunden und Kundinnen und berät diese umfassend in den Bereichen Indoor Farming und nachhaltiger Energie-Erzeugung mit einem Fokus auf Photovoltaik und Biogas. Die MABEWO Holding SE ist in Luxemburg angesiedelt, die drei operativen Business Units Agrar Solutions, Energy und Phytopharma haben ihren Sitz in der Schweiz. CANNATRON ist eine eingetragene Schweizer Marke der MABEWO PHYTOPHARM AG.



