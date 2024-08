Mazda wird seine Elektro-Limousine EZ-6 auch in Europa in den Handel bringen. Ursprünglich war der von Changan Mazda in China gebaute EZ-6 für den dortigen Markt gedacht - ab Herbst soll er als globales Modell auch in Europa verkauft werden. Wie Mazda nun offiziell ankündigt, soll beim globalen Rollout des EZ-6 der Fokus zunächst auf dem europäischen Markt liegen. Eine genauere Aussage als Herbst 2024 für den Marktstart in Europa gibt es derzeit ...

