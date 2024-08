Die elumeo SE, der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, ist im ersten Halbjahr 2024 trotz eines herausfordernden Marktumfelds profitabel geblieben. Der Umsatz konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf EUR 22,5 Mio. zulegen (H1/2023: EUR 22,3 Mio., +0,8 %). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes-EBITDA) stieg auf TEUR 326 nach TEUR 82 in H1/2023 (+297,6%). Auf Quartalssicht gab der Umsatz in Q2/2024 wegen der weiterhin eingetrübten Konsumentenstimmung dagegen um 3,1% auf EUR 11,2 Mio. nach (Q2/2023: EUR 11,5 Mio.). ...

