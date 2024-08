DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera gibt Vereinbarung mit LEO Pharma Deutschland zur Vermarktung von Advantan® und Skinoren® bekannt

Leverkusen (pta/14.08.2024/10:00) - Die Biofrontera Pharma GmbH schließt eine Vereinbarung mit LEO Pharma GmbH zur Bewerbung von zwei etablierten dermatologischen Produkten in Deutschland durch das spezialisierte Vertriebsteam der Biofrontera. Die Produkte - Advantan® (Methylprednisolonaceponat) zur Behandlung von endogenem Ekzem (atopische Dermatitis, Neurodermitis), Kontaktekzem, degenerativem Ekzem und nummulärem Ekzem sowie Skinoren® (Azelainsäure) zur topischen Behandlung von Akne vulgaris - sind bewährte Behandlungsoptionen, die sowohl von Dermatologen als auch von Allgemeinmedizinern zur Unterstützung von Patienten mit den jeweiligen Erkrankungen häufig eingesetzt werden.

Die Vereinbarung stärkt Biofronteras Position als führendes Unternehmen in der Dermatologie und unterstützt die Expansion auf dem europäischen Markt.

Pilar de la Huerta, Geschäftsführerin der Biofrontera Pharma GmbH und CFO der Biofrontera AG, kommentiert: "Ich freue mich, dass wir uns aufgrund unserer Expertise im dermatologischen Markt als attraktiver Partner für ein weltweit führendes Pharmaunternehmen wie LEO Pharma positionieren konnten. Mit unserem Zugang zu Dermatologinnen und Dermatologen, den wir im Laufe der Jahre durch die erfolgreiche Vermarktung unserer Schlüsselmarke Ameluz® als bevorzugte PDT-Behandlung für aktinische Keratosen aufgebaut haben, bieten wir eine gut geeignete Plattform, um das weitere Wachstum der Produkte von LEO Pharma in Deutschland voranzutreiben."

Darüber hinaus erwähnt sie: "Diese Vereinbarung ist eine hervorragende Möglichkeit, wie wir unser Geschäft in Europa strategisch ausbauen können, um unsere Position als nachhaltig wachsendes Pharmaunternehmen in der Dermatologie weiter zu stärken, sowohl in Bezug auf Umsatz als auch auf Gewinn."

Der Geschäftsführer der LEO Pharma GmbH, Dr. Marc Anton Heim, fügt hinzu: "Ich schätze es, dass Biofrontera zwei unserer wichtigsten etablierten dermatologischen Produkte in Deutschland vermarkten wird, die bereits bei der Behandlung so vieler Patienten mit atopischer Dermatitis oder Akne geholfen haben. Biofrontera genießt auf dem Markt einen hervorragenden Ruf für die Bereitstellung wissenschaftlich fundierter und wertschöpfender Informationen und Dienstleistungen für medizinisches Fachpersonal, die die Grundlage für weiteres Wachstum von Advantan® und Skinoren® bilden sollten."

Über Biofrontera

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer Kosmetika spezialisiert ist. Das Leverkusener Unternehmen entwickelt und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Ameluz® wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. Biofrontera hat als eines der wenigen deutschen Unternehmen eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) gelistet. https:// www.biofrontera.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert. Diese Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "prognostizieren", "schätzen" und "beabsichtigen", unter anderem, gekennzeichnet sein. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Biofrontera AG, die nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden und ihrer Meinung nach angemessen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen, der Finanzlage, der Leistung oder dem Erfolg abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Auf solche Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

