Canada Nickel optimiert das Crawford Projekt weiter und arbeitet am Start des Betriebs der Pilotanlage. Premier American Uranium gab neue Arbeitsziele für die weitere Exploration des unternehmenseigenen Projekts Cebolleta bekannt und Cosa Resources gab einen Kaufvertrag mit Skyharbour Resources für den Erwerb von zwei Mineralien-Claims im Athabasca Basin in Saskatchewan bekannt. Unternehmen im Überblick: Cosa Resources Corp. - https://cosaresources.ca/ ISIN: CA22113C1014 , WKN: A3DJYJ , FRA: SSKU.F , TSXV: COSA.V Weitere Videos von Cosa Resources Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/cosa-resources-corp/ Premier American Uranium Inc. - https://premierur.com ISIN: CA74048R1091 , WKN: A3ET9P , FRA: B05.F , TSXV: PUR.V Weitere Videos von Premier American Uranium Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/premier-american-uranium-inc/ Canada Nickel Company Inc. - https://canadanickel.com/ ISIN: CA13515Q1037 , WKN: A2P0XC , FRA: 4E0.F , TSXV: CNC.V , Valor: 52798185 Weitere Videos von Canada Nickel Company Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/canada-nickel-company-inc/